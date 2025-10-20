Mann droht mit Axt und Messer

Ein junger Mann soll unter anderem mit einer Axt in Meckenbeuren (Bodenseekreis) einen Mann und eine Frau angegangen haben. Polizeiangaben zufolge waren der Mann und die Frau nach einem vorausgegangenen Streit zu seiner Wohnanschrift gefahren.

Der 27-Jährige soll die beiden im Bereich der Einfahrt zunächst mit einer Axt bedroht, einen Stein auf deren Auto geworfen und den Mann mit einem Schlagring gegen den Kopf geschlagen haben. Die im Wagen sitzende Frau rief die Polizei. Der Verdächtige soll mit einem Messer gestikuliert haben und dann geflüchtet sein. Polizisten fahndeten nach ihm, trafen ihn aber nicht an. Seine Identität ist bekannt, gegen ihn wird ermittelt.