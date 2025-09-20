Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann in Ludwigshafen erschossen

Kriminalität

Mann in Ludwigshafen erschossen

In der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz fallen in der Nacht Schüsse, ein Mann stirbt. Die Folge ist ein Großeinsatz der Polizei. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm eine Person in Obhut. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm eine Person in Obhut. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Mann ist in Ludwigshafen in der Nacht auf Samstag erschossen worden. Seine Leiche wurde im Stadtteil Maudach gefunden. Es seien mehrere Schüsse gefallen, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen. Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

    Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde eine Person in «polizeiliche Obhut» genommen. Eine Gefahr für andere Personen habe nicht bestanden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Den Berichten zufolge wurde der Mann auf einer Straße erschossen. Die Polizei kündigte weitere Informationen im Verlauf des Samstags an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden