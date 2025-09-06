Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann mit Messer geht in Ulm auf Polizisten los

Kriminalität

Mann mit Messer geht in Ulm auf Polizisten los

Ein Anrufer meldet eine auffällige Person mit Messer – kurz darauf fallen Schüsse der Polizei. Der Vorfall geht aber glimpflich aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Über weitere Hintergründe zu dem Vorfall machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild)
    Über weitere Hintergründe zu dem Vorfall machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist in Ulm auf Polizisten losgegangen. Die Beamten hätten Schüsse abgegeben, verletzt worden sei der Angreifer aber nicht, teilten die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mit. Der 37-Jährige befinde sich dennoch zur medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus. Ein Anrufer hatte der Polizei am Freitagabend eine verhaltensauffällige Person gemeldet, die mit einem Messer hantiere, hieß es zum Auslöser des Polizeieinsatzes. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden