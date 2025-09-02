Mann nach Streit in Flüchtlingsunterkunft in Lebensgefahr

Ein Verletzter nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Zunächst hatte es lediglich geheißen, der 39-Jährige sei schwer verletzt worden.

Die Polizei hatte am Montagabend mitgeteilt, dass es zu einem Streit in der Flüchtlingsunterkunft gekommen sei. Ein 43-jähriger Bewohner der Unterkunft sei den Zeugenaussagen zufolge festgenommen worden. Die Kriminalpolizei ermittele weiter zu den Hintergründen. Der mutmaßliche Angreifer äußere sich bisher nicht. Weitere Details des Angriffs teilte die Polizei zunächst nicht mit.