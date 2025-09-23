Mann wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Haft

Ein 59-Jähriger aus dem Freiburger Umland soll mindestens drei Kinder sexuell missbraucht haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er steht demnach zudem im Verdacht, kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet zu haben.

Ermittler hatten am Freitag die Wohnung des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt. Der Verdächtige wurde am selben Tag dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt. Details zu den Vorwürfen nannte die Polizei nicht.