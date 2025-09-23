Icon Menü
Kriminalität: Mann wird bei Messerangriff schwer verletzt

Kriminalität

Mann wird bei Messerangriff schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Bekannten in Villingen-Schwenningen endet mit einem Messerstich. Ein 52-Jähriger wird notoperiert, sein Kontrahent sitzt in U-Haft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm den 46 Jahre alten Verdächtigen nach dem Vorfall am Samstagabend fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm den 46 Jahre alten Verdächtigen nach dem Vorfall am Samstagabend fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach einem Messerangriff auf einen 52-Jährigen im Schwarzwald-Baar-Kreis sitzt ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll dem 52-Jährigen in Villingen-Schwenningen ein Messer in den Unterleib gestoßen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

    Der 52-Jährige wurde den Angaben nach schwer verletzt und notoperiert. Er sei nun außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sei nach dem Vorfall zunächst geflüchtet, kurz darauf aber wieder zurückgekehrt. Er habe sich widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. Die Männer waren am Samstagabend in Streit geraten, beide waren den Angaben nach betrunken. Laut einem Polizeisprecher kannten sie sich, der Grund für den Streit war aber zunächst unklar.

    Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 46-Jährigen. Gegen ihn werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte der Sprecher.

