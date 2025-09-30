Nach Schüssen in einer Bar: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einer Bar in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Der 32-Jährige sei auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es seien umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden. Polizisten durchsuchten den Angaben zufolge am Montag einen Imbiss in Weil am Rhein. Eine Ermittlungsgruppe sei eingerichtet worden.

Der Verdächtige soll am Sonntag mehrfach geschossen haben. Von den Anwesenden in der Bar wurde niemand verletzt. Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt in dem Lokal waren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Auch zum Hergang machte ein Polizeisprecher keine Angaben.