Polizei findet Tausende nicht zugestellte Briefe

Mehrere Tausend offenbar nicht zugestellte Briefe hat die Polizei in einem abgestellten Transporter in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden. Einige der Briefe eines Zustellungsunternehmens seien mehrere Monate alt, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt wegen Verdachts der Unterschlagung.

Der Transporter war in einem Mischgebiet geparkt gewesen und ins Visier von Streifenbeamten gerückt. Die Polizei stellte fest, dass an dem Sprinter falsche Kennzeichen angebracht waren und kontrollierte daher den Laderaum.