Polizei sucht nach mehreren Feuern Brandstifter

Nach mehreren Bränden in Reutlingen sucht die Polizei nach dem Brandstifter. Der oder die Unbekannte soll in der Nacht mehrere Mülleimer und Holzpaletten sowie eine Garage in Brand gesetzt haben, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, teilte die Polizei mit. Eine 18-Jährige wurde nach dem Feuer mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht; es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Seit Juli gebe es immer wieder kleine Brände im Reutlinger Stadtgebiet. Die Ermittler prüfen nun, inwieweit die neuen Fälle damit in Zusammenhang stehen.