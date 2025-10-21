Toter in Rheinfelden - Soko «Centrum» ermittelt

Nach dem Fund eines Toten in Rheinfelden suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Spuren für das Verbrechen. Bisher seien Zeugen befragt und auch Spuren gesichert worden, sagte ein Polizeisprecher. Auf die Frage, ob es einen Tatverdächtigen für das Tötungsdelikt gebe, wollte er keine Auskunft geben.

Der Mann wurde am Montagmorgen tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark gefunden. Zur Identität des Toten und der Tatwaffe wollte sich die Polizei nicht äußern. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens «Centrum» eingerichtet.

Hintergründe und Informationen zur Polizeiaktion gab es auf Nachfrage zunächst nicht. Wegen laufender Ermittlungen kündigte die Polizei an, keine weiteren Auskünfte zu erteilen.