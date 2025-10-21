Icon Menü
Kriminalität: Toter in Rheinfelden - Soko «Centrum» ermittelt

Kriminalität

Toter in Rheinfelden - Soko «Centrum» ermittelt

Ein mysteriöser Fund in Rheinfelden sorgt für Rätsel: In einer Gaststätte wurde ein Mann tot entdeckt. Die Polizei schweigt zu Identität und Hintergründen – eine Sonderkommission ist am Fall dran.
Von dpa
    In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden.
    In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden. Foto: Jose Villacreses/swd-medien/dpa

    Nach dem Fund eines Toten in Rheinfelden suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Spuren für das Verbrechen. Bisher seien Zeugen befragt und auch Spuren gesichert worden, sagte ein Polizeisprecher. Auf die Frage, ob es einen Tatverdächtigen für das Tötungsdelikt gebe, wollte er keine Auskunft geben.

    Der Mann wurde am Montagmorgen tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark gefunden. Zur Identität des Toten und der Tatwaffe wollte sich die Polizei nicht äußern. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens «Centrum» eingerichtet.

    Hintergründe und Informationen zur Polizeiaktion gab es auf Nachfrage zunächst nicht. Wegen laufender Ermittlungen kündigte die Polizei an, keine weiteren Auskünfte zu erteilen.

