Kriminalität: Tresor in Bank aufgebrochen – Täter flüchten mit Beute

Kriminalität

Tresor in Bank aufgebrochen – Täter flüchten mit Beute

Am Abend machen sich zwei Männer in einer Bank zu schaffen und hebeln die Tür zum Schalterraum auf.
Von dpa
    Die Täter erbeuteten einen niedrigen sechsstelligen Betrag. (Symbolbild)
    Die Täter erbeuteten einen niedrigen sechsstelligen Betrag. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Einen Tresor und mehrere Kassen haben zwei Einbrecher in einer Bank in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) aufgebrochen und einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag entwendet. Die beiden unbekannten Täter hebelten am Sonntagabend die Tür zwischen dem Selbstbedienungsraum und dem Schalterbereich auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend öffneten sie den Tresor und die Kassensysteme.

    Mit welchem Gerät es den Tätern gelang, den Tresor aufzuhebeln war zunächst unklar. Eine Sprecherin wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern. Wie hoch der Schaden in der Bank ist, blieb ebenfalls offen.

