Tritte und Schläge noch am Boden - Gruppe greift Mann an

Mehrere Jugendliche und junge Männer haben in der Nacht in Ostfildern (Landkreis Esslingen) auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann verletzt in eine Klinik gebracht. Die Gruppe junger Männer griff den 20-Jährigen im Stadtteil Nellingen den Angaben nach unvermittelt an. Auch nachdem dieser auf dem Boden lag, schlugen und traten sie ihn demnach weiter.

Erst als weitere Passanten und Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließen die Täter ab und ergriffen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Laut Zeugenaussagen soll die Personengruppe aus etwa sieben Männern bestanden haben.