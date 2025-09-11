Lebensmittelkontrolle stoppt Brezel-Verkauf wegen Baustaub

Eine Bäckerei im Kreis Göppingen hat mal eben trotz Umbauarbeiten und Staub Brezeln gebacken und Fleischkäse offen liegen lassen. Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung listeten daraufhin teils erhebliche Hygienemängel in dem Betrieb auf.

Baustaub ohne Ende

Oberflächen mit Lebensmittelkontakt sowie Einrichtungsgegenstände sind demnach mit Baustaub überzogen gewesen. «Frisch gebackene Brezeln wurden direkt neben einer unverputzten Wand zum Verkauf bereitgehalten. Durch die Produktion und offene Lagerung von Lebensmitteln im Baustellenbereich wurden Backwaren und Fleischkäse kontaminiert», hieß es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Göppingen. Unter solchen Umständen gelagerte Lebensmittel seien nicht zum Verzehr geeignet. Die Lebensmittel wurden vernichtet.

Der Betrieb habe die Mängel inzwischen behoben und konnte am 22. August - elf Tage nach der Beanstandung - wieder öffnen. Das Unternehmen habe bei der Abwicklung kooperiert, hieß es.