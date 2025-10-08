Icon Menü
Landkreis Ravensburg: Transporter fährt auf Lkw auf – Fahrer schwer verletzt

Landkreis Ravensburg

Transporter fährt auf Lkw auf – Fahrer schwer verletzt

Ein Sprinter fährt auf einen Lastwagen auf, beide Fahrer werden verletzt. Die Bundesstraße 30 wird in eine Richtung stundenlang voll gesperrt. Was schon über den Unfall bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Transporterfahrer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild)
    Der Transporterfahrer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Bei einem Zusammenstoß eines Transporters und eines Lkws im Landkreis Ravensburg sind beide Fahrer verletzt worden – einer von ihnen schwer. Der Transporter war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 30 auf den Laster aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 25 Jahre alte Fahrer in dem Transporter eingeklemmt, hieß es. Der Mann wurde demnach befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

    Der Lastwagen landete nach Polizeiangaben durch den Zusammenstoß im Straßengraben, der 36 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Genauere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Die B30 war an der Anschlussstelle Baindt in Richtung Bad Waldsee für mehr als fünf Stunden voll gesperrt.

