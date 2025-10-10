Anhänger gerät auf A7 in Brand - langer Stau

Ein Wohnanhänger eines Schausteller-Fahrzeuges ist auf der Autobahn 7 bei Westhausen (Ostalbkreis) in Brand geraten. Die Autobahn musste deswegen zeitweise voll gesperrt werden. Der 47 Jahre alte Fahrer war in Richtung Norden unterwegs, als er den Brand bemerkte, wie die Polizei mitteilte.

Er steuerte den Lastwagen auf den Standstreifen und kuppelte den Anhänger ab. Dadurch sei das Zugfahrzeug unbeschädigt geblieben. Fahrer und Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Anhänger brannte vollständig aus. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 80.000 Euro. Ursache des Feuers war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.

Wegen des starken Rauchs war die Autobahn zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt, wodurch ein langer Stau entstand. Die Bergungsarbeiten waren mittags abgeschlossen.