Laufende Ermittlungen: Rätsel über Fund von toten Seepferdchen in Glasflasche

Laufende Ermittlungen

Rätsel über Fund von toten Seepferdchen in Glasflasche

In einer ungewöhnlichen Flasche in Form des Eiffelturms entdeckt eine Frau tote Tiere. Die darin verendeten Seepferdchen dürften den Ermittlungen zufolge einen weiten Weg hinter sich haben.
    Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Mehrere tote Seepferdchen sind in der Nähe des Titisees im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gefunden worden. Eine Frau habe die Tiere in einer Flasche an einem Altglascontainer in Titisee-Neustadt entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tiere im Ausland gesammelt und in die Flasche gesteckt worden sind. Womöglich sogar noch lebendig oder kurz nach ihrem Tod.

    Seepferdchen sind den Angaben zufolge eine streng geschützte Art. Hinweise auf den Besitzer oder die Besitzerin gibt es bislang keine. Zeugen werden deswegen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Flasche habe den Angaben zufolge die Form des Eiffelturms.

