Tote im Bodensee – Polizei geht weiter von Badeunfall aus

Nach der Entdeckung einer toten 79-Jährigen im Bodensee vermuten die Ermittler weiterhin, dass die Frau beim Schwimmen ertrunken ist. Es gebe nach wie vor keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin: «Wir gehen von einem Badeunfall aus.»

Ein Fischer hatte am Mittwoch im Bereich der Lindauer Insel die leblose Frau entdeckt. Rettungskräfte konnten den Leichnam bergen. Die Kripo übernahm zunächst die Ermittlungen. Die Beamten schlossen allerdings bald eine Straftat aus. Weitere Ermittlungen bestätigten dies. Es wird vermutet, dass die Seniorin selbst zum Schwimmen in den See gegangen ist und dabei umkam.