Tödlicher Crash beim Überholen – Rollerfahrer stirbt

Ein junger Rollerfahrer ist bei einem Überholmanöver einer Autofahrerin in Albstadt im Zollernalbkreis ums Leben gekommen. Die 27-Jährige scherte Polizeiangaben zufolge morgens in einer Kurve aus, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Dabei habe sie den entgegenkommenden 24-Jährigen mit seinem Leichtkraftradroller übersehen. Der junge Mann sei bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er am Vormittag im Krankenhaus starb. Die Autofahrerin habe leichte Verletzungen erlitten.

