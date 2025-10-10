Icon Menü
Memmingen: Hotelgast findet fremden Mann schlafend im eigenen Zimmer

Memmingen

Hotelgast findet fremden Mann schlafend im eigenen Zimmer

Gemeinsam mit einer Hotelangestellten betritt ein Gast sein Hotelzimmer. Im Bett liegt ein fremder Mann. Was ist passiert?
Von dpa
    Mit einem gefundenen Schlüssel gelang der 37-Jährige in das Hotelzimmer. (Symbolbild)
    Mit einem gefundenen Schlüssel gelang der 37-Jährige in das Hotelzimmer. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Ein Hotelgast in Memmingen hat einen fremden Mann schlafend in seinem Bett gefunden. Der 37-Jährige habe den Zimmerschlüssel am Donnerstag gefunden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er in das Zimmer gegangen und habe sich auf das Bett gelegt.

    Als der eigentliche Hotelgast den fehlenden Schlüssel bemerkte, meldete er sich bei der Rezeption. Gemeinsam mit einer Hotelangestellten schaute er in das Zimmer, wo die beiden den schlafenden 37-Jährigen fanden. Der Mann müsse sich nun wegen Hausfriedensbruch und Fundunterschlagung verantworten, hieß es.

