Playmobil-Figur «Schwarzwald Marie» kommt früher zurück

Bollenhut, Tracht und Schwarzwälder Kirschtorte in der Hand: Die ausverkaufte Playmobil-Sonderfigur «Schwarzwald Marie» soll voraussichtlich schon vor Weihnachten wieder erhältlich sein. Das geht aus einer Mitteilung der Schwarzwald Tourismus GmbH an ihre touristischen Partner hervor.

Bisher war in der Freiburger Tourismusorganisation davon die Rede gewesen, dass die Figur voraussichtlich erst im Frühling kommenden Jahres in einer Neuauflage wieder im Schwarzwald verkauft werden könnte.

Kundinnen und Kunden müssen sich laut Mitteilung bei der Neuauflage auf einen höheren Preis für die Sonderfigur einstellen. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) solle dann bei 5,99 Euro liegen. Bisher war die Figur an bestimmten Verkaufsstellen im Schwarzwald für 4,99 Euro zu haben.

Sonderfigur war rasch ausverkauft

Die «Schwarzwald Marie» sei «innerhalb kürzester Zeit ausverkauft» gewesen und ein großer Erfolg, berichteten die Schwarzwald Touristiker. Mitte August waren nach früheren Angaben 77.000 Exemplare in den Verkauf gegangen.

Die Idee zur «Schwarzwald Marie» entstand bei einer Playmobil-Ausstellung vor zwei Jahren, wie der Bürgermeister Michael Ruf (CDU) aus Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) berichtet hatte. Einige Figuren trugen damals einen selbstgebastelten Bollenhut. «Sehr häufig kam die Frage auf, wo man denn das Bollenhut-Mädel kaufen könne», sagte der Rathauschef.