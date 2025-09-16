Icon Menü
Monatelange Ermittlungen: Mutmaßliches Drogendealer-Duo festgenommen

Monatelange Ermittlungen

Mutmaßliches Drogendealer-Duo festgenommen

Zwei Männer sollen in Stuttgart aus einer Gaststätte heraus mit Drogen gehandelt haben. Was die Polizei bei den Durchsuchungen fand und wie es für die Verdächtigen weitergeht.
    Die Männer sollten einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (Symbolbild)
    Die Männer sollten einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Zwei mutmaßliche Drogendealer sind nach monatelangen Ermittlungen in Stuttgart festgenommen worden. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, seit mindestens Ende März 2024 aus einer Gaststätte heraus gedealt zu haben, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.

    Nach der Festnahme am Montag wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Dort fanden die Ermittler insgesamt sechs Verkaufseinheiten Kokain und 12.000 Euro in bar - mutmaßlich aus dem Drogenhandel. Ob die beiden 22 und 53 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft müssen, sollte ein Richter entscheiden.

