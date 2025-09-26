Kent Nagano wird Ehrendirigent der Würth Philharmoniker

Der international renommierte Dirigent Kent Nagano wird Ehrendirigent bei den Würth Philharmonikern. Künftig wird Nagano nach Angaben von Würth mindestens einmal pro Saison am Pult des Orchesters stehen.

Nagano zählt zu den bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit. Er war unter anderem Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, Music Director des Orchestre symphonique de Montréal, der Los Angeles Opera und der Bayerischen Staatsoper. Für seine Einspielungen und sein Engagement für zeitgenössische Musik wurde er vielfach ausgezeichnet, etwa mit mehreren Grammys und dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Orchester gibt Gastspiele in Europa

Die im Jahr 2017 gegründeten Würth Philharmoniker sind im Carmen Würth Forum in Künzelsau beheimatet. Unter der Leitung von Chefdirigent Claudio Vandelli und mit internationalen Gastdirigentinnen gastiert das Orchester regelmäßig in den bedeutendsten Konzertsälen Europas.

Die Philharmoniker sind nach Reinhold Würth benannt, dem als «Schraubenkönig» bekannten Unternehmer. Am Stammsitz in Künzelsau ist der Konzern mehr als ein Arbeitgeber. Die ganze Region gilt als Würth-Land: Den Namen tragen dort zum Beispiel ein naher Flughafen, eine Hochschule sowie ein Kultur- und Kongresszentrum.

Der einstige Zwei-Mann-Betrieb hat Würth zum Milliardär gemacht - er zählt heute zu den reichsten Deutschen. Für den Handelskonzern arbeiteten zuletzt weltweit mehr als 88.500 Menschen - davon gut 27.400 in Deutschland. Die Würth-Gruppe gilt als Weltmarktführer im Bereich der Befestigungs- und Montagetechnik.