Nächtliche Irrfahrt: Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

Nächtliche Irrfahrt

Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

Ein Ehepaar verirrt sich so gründlich, dass die Polizei helfen muss – und selbst das klappt nicht sofort.
Von dpa
    •
    •
    •
    Als das Navi nicht mehr half, musste die Polizei ran. (Archivbild)
    Als das Navi nicht mehr half, musste die Polizei ran. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Trotz Navigationsgerät, Polizei und der Tipps seiner Ehefrau hat ein 75-Jähriger nachts mit seinem Auto nicht aus einem Industriegebiet herausgefunden. Das Paar wollte zu einem Hotel nach Rottweil fahren, landete aber immer wieder im Industriegebiet von Dietingen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als eine Stunde lang hätten die beiden keinen Weg hinausgefunden und schließlich den Notruf gewählt.

    Doch auch die Beamten am Telefon hätten nicht gleich helfen können. Der Senior habe offenbar konsequent die empfohlenen Abbiegehinweise ignoriert. Erst durch eine Handyortung konnten die Polizisten die beiden laut Mitteilung schließlich auf die richtige Route lotsen.

    Doch auch danach verpasste der Mann am späten Freitagabend das Hotel zunächst - «trotz Navi, telefonischer Ansagen der Polizei und der gut gemeinten Hinweise seiner Ehefrau», hieß es. Erst beim zweiten Versuch habe die nächtliche Odyssee schließlich ihr Ende gefunden.

