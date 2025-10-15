Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Auto gerät in Gegenverkehr – drei Verletzte

Notfälle

Auto gerät in Gegenverkehr – drei Verletzte

Nach einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen meldet die Polizei einen hohen Sachschaden. Was auf der Landesstraße passiert ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Drei Menschen sind durch einen Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit zwei weiteren im Kreis Sigmaringen verletzt worden. Zudem sei ein geschätzter Schaden von 110.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach war ein 64-Jähriger auf einer Landesstraße bei Ostrach auf die Gegenspur gekommen. Warum war bislang unklar. Das Auto des Mannes stieß daraufhin mit einem Transporter und dann mit einem Auto zusammen. Der Mann sowie die zwei anderen Fahrer – ein 21- und ein 28-Jähriger – erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäusern untergebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden