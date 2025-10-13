Icon Menü
Notfälle: Brand in Mannheimer Innenstadt - viel Rauch

Notfälle

Brand in Mannheimer Innenstadt - viel Rauch

Ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus löst dichten Rauch aus. Die Einsatzkräfte bringen den Brand unter Kontrolle.
Von dpa
    In Mannheim hat eine Brand in der Innenstadt viel Rauch ausgelöst. (Archivbild)
    In Mannheim hat eine Brand in der Innenstadt viel Rauch ausgelöst. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Ein Brand hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Mannheimer Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei am Abend berichtete, stieg über dem Areal viel Rauch auf. Über die Brandursache sei zunächst nichts bekannt.

    Die Feuerwehr teilte mit, es habe in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle und weitgehend gelöscht. Der Rettungsdienst habe an Ort und Stelle vier Menschen versorgt - sie mussten den Angaben zufolge nicht ins Krankenhaus.

