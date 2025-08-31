Katamaran kentert auf Bodensee - Männer gerettet

Zwei Männer sind aus dem Bodensee gerettet worden, nachdem ihr Katamaran bei Radolfzell (Kreis Konstanz) gekentert ist. Feuerwehr und DLRG rückten am Samstag gemeinsam aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst berichtete die «Schwäbische».

Die beiden Männer wurden von der Besatzung eines Feuerlöschboots an Bord genommen. Versorgt wurden sie mit Handtüchern und trockener Kleidung. Verletzt wurden sie nicht, wie es hieß. Den Katamaran richteten die Einsatzkräfte auf. Die Feuerwehr schleppte ihn vom Untersee zurück in den Heimathafen.