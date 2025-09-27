Sanitäter zu Einsatz gerufen und angegriffen

Zwei Männer haben in Ostfildern (Landkreis Esslingen) nach einer Auseinandersetzung den Rettungsdienst gerufen - einer von ihnen soll dann zwei der Rettungskräfte verletzt haben. Die Männer hatten sich zuvor bei dem Streit in einer Wohnung gegenseitig leicht verletzt und deshalb den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.

Kurz nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes soll ein 42-Jähriger die Sanitäter angegriffen haben. Diese konnten sich dann den Angaben zufolge in dem Rettungswagen in Sicherheit bringen, bis die Polizei eintraf. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und brachten demnach den betrunkenen und sich wehrenden Mann zu Boden.

Der andere 40 Jahre alte Beteiligte soll die Polizisten beleidigt haben und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Den 42-Jährigen erwartet laut einem Polizeisprecher eine Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung. Die verletzten Sanitäter konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.