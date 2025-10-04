Icon Menü
Notfälle umgeleitet: IT-Ausfall in Krankenhäusern im Kreis Lörrach

Notfälle umgeleitet

IT-Ausfall in Krankenhäusern im Kreis Lörrach

Wegen einer ausgefallenen Klimaanlage überhitzt das IT-System der Kreiskliniken Lörrach. Die digitale Infrastruktur fällt aus. Notfälle werden umgeleitet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Notfälle werden derzeit auf andere Krankenhäuser verteilt. (Symbolbild)
    Die Notfälle werden derzeit auf andere Krankenhäuser verteilt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die digitale Infrastruktur der Kreiskliniken in Lörrach ist ausgefallen. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamts am Nachmittag. Grund dafür sei eine Überhitzung des Serversystems durch den Ausfall einer Klimaanlage in der Nacht auf Samstag. Zuerst hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

    Alle Notfälle werden derzeit auf andere Krankenhäuser umgeleitet. Lediglich Geburten werden weiterhin angenommen. Für stationäre Patienten bestehe keine Gefahr. Bis wann der Ausfall behoben sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

