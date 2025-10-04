IT-Ausfall in Krankenhäusern im Kreis Lörrach

Die digitale Infrastruktur der Kreiskliniken in Lörrach ist ausgefallen. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamts am Nachmittag. Grund dafür sei eine Überhitzung des Serversystems durch den Ausfall einer Klimaanlage in der Nacht auf Samstag. Zuerst hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

Alle Notfälle werden derzeit auf andere Krankenhäuser umgeleitet. Lediglich Geburten werden weiterhin angenommen. Für stationäre Patienten bestehe keine Gefahr. Bis wann der Ausfall behoben sein wird, ist derzeit nicht bekannt.