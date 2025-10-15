Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Zwei Verletzte und 450.000 Euro Schaden nach Brand

Notfälle

Zwei Verletzte und 450.000 Euro Schaden nach Brand

Am frühen Morgen steht ein Gartenschuppen in Flammen. Was dann passiert, verursacht einen hohen Schaden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr hat den Brand löschen können. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr hat den Brand löschen können. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Fast eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer an zwei Häusern und einem Gartenschuppen in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht. Der Brand sei am Morgen in dem Schuppen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten anschließend auf die zwei angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen. Zwei Menschen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und kamen in Krankenhäuser. Ein weiterer Mensch erlitt einen Schock. Der Schaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, hieß es.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden