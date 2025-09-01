Icon Menü
Notfall: Verpuffung in Autocross-Fahrerlager - zwei Verletzte

Notfall

Verpuffung in Autocross-Fahrerlager - zwei Verletzte

Nach seinem Rennen stellt ein junger Fahrer seinen Wagen ab. Minuten später kommt es zu dem Unglück. Der 24-Jährige muss per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.
Von dpa
    Der 24-Jährige wurde in eine Schweizer Spezialklinik geflogen. (Symbolbild)
    Der 24-Jährige wurde in eine Schweizer Spezialklinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Bei einer Verpuffung im Fahrerlager einer Autocross-Veranstaltung in Albbruck (Kreis Waldshut) sind zwei Männer verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der 24-Jährige sei das Rennen zuvor gefahren und habe sein Auto dann im Lager abgestellt, teilte die Polizei mit. Nur Minuten später sei es zu der Verpuffung gekommen, möglicherweise durch einen technischen Defekt.

    Der 24-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Schweizer Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 44-Jähriger erlitt durch die Explosion am Samstag leichte Verletzungen, auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

