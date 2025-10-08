Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt

Mit einem ausgefahrenen Kran hat ein Abfallwagen die Oberleitung einer Straßenbahn in Freiburg erfasst und niedergerissen. Ein Rollerfahrer wurde nach Auskunft der Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Zudem wurden zwei Autos im Kreuzungsbereich beschädigt.

Das Abfallentsorgungsfahrzeug erfasste die Oberleitung mit ausgefahrenem Kran beim Abbiegen. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lastwagens mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen.

Der Straßenbahnverkehr in dem Bereich wurde infolge des Unfalls zunächst eingestellt. Die gesamte Kreuzung wurde gesperrt. Die Reparatur der Oberleitungen dauere voraussichtlich mehrere Tage, teilte die Freiburger Verkehrs AG mit.

Der Stadtbahnverkehr auf der Linie 4 könnte ab Sonntag (12. Oktober) wieder regulär zwischen den Endhaltestellen «Innsbrucker Straße» und «Messe» fahren. Bis dahin sei ab der Haltestelle «Bissierstraße» ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.