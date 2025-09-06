Egina überrascht im T. von Zastrow Stutenpreis in Iffezheim

Mit dem überraschenden Sieg der Stute Egina endete bei der Grossen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim der T. von Zastrow-Stuten-Preis. Geritten von Leon Wolff, setzte sich Egina als 107:10-Außenseiterin gegen sieben Gegnerinnen durch, verwies nach 2.400 Metern Nyra (Thore Hammer-Hansen) und North Realiance (Sean Byrne) auf die Plätze. 11.900 Zuschauer waren nach Iffezheim gekommen.

Peter Schiergen trainiert die Siegerin für das Gestüt Park Wiedingen von Helmut von Finck, das Team stellte mit Santagada auch noch die Vierte des Rennens, die als Favoritin ins Rennen gegangen war. «Egina hatte ein top Rennen, sie hat das super gemacht. Leider hatte Santagada etwas Pech im Rennen», meinte Trainer Peter Schiergen. Es war der vierte Sieg beim zwölften Start für Egina, der dritte alleine in diesem Jahr.