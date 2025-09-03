Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Pferderennen: Klarer Sieg für Gostam auf Galopprennbahn in Iffezheim

Pferderennen

Klarer Sieg für Gostam auf Galopprennbahn in Iffezheim

Eduardo Pedroza siegt mit Gostam im Zukunftsrennen von Iffezheim. Der Derby-Favorit bleibt auch beim zweiten Start ungeschlagen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Favoritensieg in Iffezheim.
    Favoritensieg in Iffezheim. Foto: Uli Deck/dpa

    Jockey Eduardo Pedroza hat auf Gostam einen imponierenden Sieg auf der Galopprennbahn in Iffezheim eingefahren. Der zweijährige Hengst gewann das mit 55.000 Euro dotierte Zukunftsrennen vor Adrie de Vries und Commander's Intent sowie Benjamin Marie auf Zuender.

    Gostam wird von Andreas Wöhler in Spexard trainiert und steht im Besitz einer Gemeinschaft von Darius Racing und Michael Motschmann. Gostam, der bei zwei Starts nun zwei Rennen gewonnen hat, ist nach seinem Sieg nun klarer Favorit für das Deutsche Derby im kommenden Jahr. Das Zukunftsrennen ist eines der wichtigsten Rennen für Zweijährige im deutschen Turf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden