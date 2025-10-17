Star-Jockey Starke gewinnt mit Loucas in Iffezheim

Nach einem Glanzritt von Jockey Andrasch Starke hat der zwei Jahre alte Hengst Loucas das Ferdinand-Leisten-Memorial auf der Galopprennbahn in Iffezheim gewonnen. Im mit 200.000 Euro höchstdotierten Rennen für Zweijährige im deutschen Rennsport setzte sich Loucas nach 1400 Metern gegen die englische Favoritin Bella Lyra (Finley Marsh) durch, Dritter wurde Avyaan unter Eduardo Pedroza.

Loucas wird von Waldemar Hickst in Köln für das Gestüt Ittlingen von Manfred Ostermann trainiert, das 100.000 Euro Siegprämie kassierte. «Das ist schon ein gutes Pferd, und der Jockey hat sehr gut geritten», sagte der Trainer nach dem Rennen. Starke ist der erfolgreichste deutsche Jockey der Historie. Loucas hat beim dritten Start sein zweites Rennen gewonnen und geht nach dem Sieg nun in die Winterpause.