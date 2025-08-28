Leiche am Stadtrand von Filderstadt gefunden

Am Ortsrand von Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fand den Körper im Stadtteil Bonlanden und alarmierte die Polizei, wie ein Sprecher mitteilte.

Zur Identität der Person und zu den Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei war am Abend weiterhin vor Ort. Es werde in alle Richtungen ermittelt.