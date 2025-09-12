Großvater und Mutter lassen Zwölfjährigen Auto fahren

Mit gerade einmal zwölf Jahren ist ein Junge aus Baden-Württemberg in Unterfranken am Steuer eines Autos erwischt worden – während sein Großvater daneben saß und die Mutter auf der Rückbank mitfuhr. Eine Streife kontrollierte den sehr langsam fahrenden Jungen am Donnerstagabend in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld), wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten die Fahrt und leiteten ein Verfahren gegen den 79-Jährigen ein.

