Mann droht mutmaßlichen Ruhestörern mit Machete

Weil sie ihn in seiner Nachtruhe gestört haben sollen, soll ein Anwohner in Lauchheim (Ostalbkreis) zwei junge Männer mit einer Machete bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er die beiden jungen Männer dann jeweils mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt haben. Einer sei kurzzeitig bewusstlos gewesen.

Die beiden betrunkenen 25 und 26 Jahre alten Männer hatten sich am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr in der Nähe eines rund um die Uhr geöffneten Automaten-Ladens aufgehalten. Ein Anwohner habe sich dadurch gestört gefühlt.

Als sich die Männer trotz Aufforderung nicht entfernten, soll er auf die Straße getreten sein und nach Aussage der beiden eine Machete in der Hand gehalten haben. Nachdem er die beiden mit Schlägen niedergeschlagen haben soll, soll er wieder in sein Wohnhaus gegangen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.