Prognose: Wolkengrau, Schauer und Gewitter im Südwesten

Prognose

Wolkengrau, Schauer und Gewitter im Südwesten

Grauer Himmel, nasse Straßen und vereinzelt Gewitter – das Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich. Immerhin: Am Wochenende sind stellenweise bis zu 17 Grad drin.
Von dpa
    •
    •
    •
    Regen, Regen, Regen - erst zum Wochenende soll es wieder freundlicher werden.
    Regen, Regen, Regen - erst zum Wochenende soll es wieder freundlicher werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Baden-Württemberg bleibt auf der grauen Wetterseite. Am Donnerstag ziehen viele Wolken über das Land, dazu gibt es immer wieder Schauer – und mit etwas Pech sogar vereinzelt kurze Gewitter. Viel Sonne ist laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht drin. Dazu bleibt es kühl: Die Temperaturen klettern auf maximal 9 bis 13 Grad, nur in der Ortenau sind bis zu 15 Grad möglich. Aus dem Norden weht ein schwacher Wind.

    In der Nacht zum Freitag bleibt es trüb und teils hochnebelartig verhangen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 5 Grad. Der Freitag bringt dann erneut dichtes Wolkengrau – und Nachschub an Regen, vor allem von Südwesten her. Am Samstag dann soll es zwar kaum Chancen auf Sonne geben, dafür aber überwiegend trocken im Land bleiben – mit milderen Temperaturen von 13 bis 17 Grad.

