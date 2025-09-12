Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Radioaktives Gas: Radon gemessen - Räume von Schule vorsorglich geschlossen

Radioaktives Gas

Radon gemessen - Räume von Schule vorsorglich geschlossen

Ausgerechnet kurz vor dem Schulstart: An einer Schule in Vaihingen/Enz wurden erhöhte Werte des radioaktiven Gases Radon gemessen. Für den Schulbetrieb hat das Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Räume für den Schulbetrieb vorsorglich geschlossen. (Symbolbild)
    Räume für den Schulbetrieb vorsorglich geschlossen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Kurz vor dem Schulstart: Wegen erhöhter Radon-Werte in einer Schule in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) sind Räume im Keller für den Schulbetrieb vorsorglich geschlossen worden. Das teilte die Stadt mit. Die Räume würden als Werk- und Arbeitsräume genutzt, hieß es laut Mitteilung. Der Technikunterricht der Schlossbergschule werde vorerst in den Werkraum einer anderen Schule verlagert. Die Dauer der Schließung sei noch nicht abzusehen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

    Radon sei ein natürliches Abbauprodukt von Uran, das offenbar im Gestein des Schlossbergs zu finden sei, hieß es laut der Mitteilung der Stadt. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz handelt es sich um ein radioaktives Gas, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden