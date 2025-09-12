Radon gemessen - Räume von Schule vorsorglich geschlossen

Kurz vor dem Schulstart: Wegen erhöhter Radon-Werte in einer Schule in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) sind Räume im Keller für den Schulbetrieb vorsorglich geschlossen worden. Das teilte die Stadt mit. Die Räume würden als Werk- und Arbeitsräume genutzt, hieß es laut Mitteilung. Der Technikunterricht der Schlossbergschule werde vorerst in den Werkraum einer anderen Schule verlagert. Die Dauer der Schließung sei noch nicht abzusehen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Radon sei ein natürliches Abbauprodukt von Uran, das offenbar im Gestein des Schlossbergs zu finden sei, hieß es laut der Mitteilung der Stadt. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz handelt es sich um ein radioaktives Gas, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann.