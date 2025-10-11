Icon Menü
Rettungsaktion auf der A6: Hund bei Schwetzingen von Autobahn gerettet

Rettungsaktion auf der A6

Hund bei Schwetzingen von Autobahn gerettet

Mehrere Menschen alarmieren die Polizei: Auf der Autobahn läuft ein Hund umher. Doch das Tier hat Glück.
Von dpa
    Um das Tier einzufangen, verlangsamte die Polizei den Verkehr. (Symbolbild)
    Um das Tier einzufangen, verlangsamte die Polizei den Verkehr. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Die Polizei und eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin haben verhindert, dass einem auf der Autobahn laufenden Hund Schlimmeres passiert. Das Tier war am Freitag auf der A6 bei Schwetzingen frei auf der Fahrbahn umhergelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Menschen riefen deswegen den Notruf.

    Beamte einer Streife verlangsamten laut einer Mitteilung den Verkehr in beide Richtungen. Sie fanden den Hund schließlich bei einer Frau, die ihn festhielt, und nahmen ihn zunächst mit aufs Revier. Wie der Hund auf die Autobahn gekommen war, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Hinweise darauf, dass er dort ausgesetzt wurde, gebe es keine. Zurück bei seinem Besitzer sei das Tier aber bislang noch nicht.

