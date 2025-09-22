Frauenleiche bei Eberbach gefunden

In Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist in einem Wald eine tote Frau gefunden worden. Zur Identität der Frau und der möglichen Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die «Rhein-Neckar-Zeitung» berichtet, ein Spaziergänger habe am Morgen die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Der Zeitung zufolge ermittelt die Polizei auch in einem möglichen Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall. Ein 19-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße 292 bei Waibstadt mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben. Ein Polizeisprecher gab dazu am Montag keine Auskunft.