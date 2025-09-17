Telefonbetrüger ergaunern Wertgegenstände von Ehepaar

Telefonbetrüger haben ein Seniorenehepaar in Reutlingen um Wertgegenstände im hohen sechsstelligen Bereich gebracht. Ein Anrufer gab sich laut Polizei am Dienstag als Staatsanwalt aus und behauptete, die Tochter des Ehepaars habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Die Opfer gaben einem Komplizen des Anrufers Wertgegenstände, die sie auf Anweisung in eine größere Dose legten. Danach rannte der Mann davon. Erst danach bemerkte das Paar laut Polizei den Betrug. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.