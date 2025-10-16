Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Schwanau: Tonnenschwere Mulde kippt um – Arbeiter stirbt

Schwanau

Tonnenschwere Mulde kippt um – Arbeiter stirbt

Tragödie in Schwanau: Ein 57-Jähriger stirbt bei einem Arbeitsunfall. Die Ursache des Unglücks bleibt vorerst unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf einem Firmengelände in Schwanau kam es zu einem schweren Unfall (Symbolbild)
    Auf einem Firmengelände in Schwanau kam es zu einem schweren Unfall (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Auf einem Firmengelände in Schwanau nördlich von Freiburg ist eine tonnenschwere Mulde auf einen Arbeiter gekippt und hat ihn tödlich verletzt. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann mit Sandstrahlarbeiten in der Nähe des schweren Behälters aus Stahl beschäftigt gewesen. Wie es dann genau zu dem Unfall am Mittwoch kam, werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat den Unfallort laut Mitteilung beschlagnahmt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden