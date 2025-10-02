Bauarbeiten legen Rheintalbahn am langen Wochenende lahm

Reisende müssen sich am langen Wochenende mit massiven Einschränkungen auf der Rheintalbahn einstellen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Montag (05.00 Uhr) auf dem Abschnitt zwischen Freiburg im Breisgau und Basel gebaut.

ICE-Fahrgäste müssen deshalb zwischen den beiden Städten auf sogenannte IC-Busse umsteigen. Betroffen ist etwa die ICE-Linie 20, die von Hamburg nach Zürich führt. Die DB empfahl Reisenden, sich rechtzeitig über die Auskunftsmedien zu informieren.

Auf der ICE-Linie 43, die Hamburg mit Basel verbindet, enden Züge bereits in Karlsruhe. Haltestellen, die weiter südlich in Richtung Basel liegen, entfallen, wie die DB berichtete.

Ausfälle im Regionalverkehr

Die Bauarbeiten am Wochenende treffen auch den Regionalverkehr in Südbaden. Zwischen Freiburg und Müllheim im Markgräflerland fallen die Regionalbahnen komplett aus. Es werden laut DB Ersatzbusse unterwegs sein.

Die Rheintalbahn führt von Karlsruhe in die Schweizer Grenzstadt Basel. Die vielbefahrene Strecke ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz und wird von der DB mit Milliardenaufwand ausgebaut.

Auch auf der Schwarzwaldbahn wird gebaut

Auf der Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und der Bodenseestadt Konstanz wird schon länger gebaut. Zwischen dem Bahnhof Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Donaueschingen dauern die Arbeiten laut DB noch bis zum 17. Oktober. Auf diesem Abschnitt fahren deshalb keine Züge.

Die Bahn setzt zwischen Villingen, Donaueschingen und Engen Busse als Ersatz ein. Zwischen Engen, Singen und Konstanz werden die Fahrgäste gebeten, auf Züge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auszuweichen, die in der Region unterwegs sind.

Reisende auf Rheintalbahn müssen sich auf Einschränkungen einstellen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa