Schwer verletzt: Seniorin in Tür eingeklemmt und von Bus mitgeschleift

Seniorin in Tür eingeklemmt und von Bus mitgeschleift

Eine Seniorin möchte aus einem Bus aussteigen. Als sie gerade über die Schwelle tritt, schließt der Fahrer die Tür und fährt los.
Von dpa
    Der Busfahrer wollte laut Polizei Platz für einen anderen Bus machen. (Symbolbild)
    Der Busfahrer wollte laut Polizei Platz für einen anderen Bus machen. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Eine Seniorin ist beim Aussteigen aus einem Bus in der Tür eingeklemmt und von dem anfahrenden Fahrzeug ein Stück mitgezogen worden. Als sich die 84-Jährige befreien konnte, stürzte sie zu Boden und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten die Frau nach dem Unfall in Tübingen in ein Krankenhaus. Der 63 Jahre alte Busfahrer habe die Tür am Montag geschlossen und sei losgefahren, um die Haltestelle für einen heranfahrenden Bus freizumachen. Die 84-jährige Frau war laut Polizei der letzte Fahrgast im Bus gewesen.

