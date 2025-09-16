Auto fährt gegen Wand - Etliche Kräfte im Einsatz

Eine Frau ist mit ihrem Auto im Kreis Sigmaringen gegen eine Wand gefahren und vermutlich schwer verletzt worden. Sie sei durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details seien bislang nicht bekannt. Mehrere Rettungskräfte, die Feuerwehr sowie die Polizei seien zu dem Unfallort bei Mengen ausgerückt. Während der Maßnahmen ist die Landesstraße 268 gesperrt.

