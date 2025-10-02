Icon Menü
Stellwerk wieder besetzt: Regionalzüge rund um Ludwigshafen ab Montag im Normalbetrieb

Stellwerk wieder besetzt

Regionalzüge rund um Ludwigshafen ab Montag im Normalbetrieb

Personalprobleme bei der Bahn sorgten für Zugausfälle im Südwesten. Ab 6. Oktober läuft alles wieder nach Plan – auch für BASF-Pendler.
Von dpa
    Wegen Personalproblemen bei der Deutschen Bahn konnte das Stellwerk in Ludwigshafen zwischenzeitlich nicht bedient werden. (Symbolbild)
    Wegen Personalproblemen bei der Deutschen Bahn konnte das Stellwerk in Ludwigshafen zwischenzeitlich nicht bedient werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

    Ab kommendem Montag (6. Oktober) fahren alle Regionalzüge rund um Ludwigshafen wieder planmäßig. Wie das Mobilitätsministerium mitteilte, konnten die Einschränkungen wegen Personalproblemen bei der Deutschen Bahn behoben werden.

    Betroffen waren vor allem die S-Bahn-Linie zwischen Worms und Mannheim sowie der Regional-Express RE 14 zwischen Mainz, Worms und Mannheim. Auch die BASF-Pendelzüge von und nach Ludwigshafen Hauptbahnhof waren von den Einschränkungen betroffen.

    Das Stellwerk in Ludwigshafen hatte zeitweise nicht besetzt werden können, wodurch mehrere Regionalzüge ausfielen. Inzwischen habe die DB InfraGo dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz (Süd) zugesichert, dass wieder ausreichend Personal für die Bedienung des Stellwerks in Ludwigshafen zur Verfügung stehe, teilte das Ministerium mit.

