Bus-Diebstahl sorgt für Verspätung im Schienenersatzverkehr

Wegen des Diebstahls eines Busses ist es in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) zu Verspätungen im Schienenersatzverkehr gekommen. Zwei Männer und eine Frau im Alter von 20, 38 und 40 Jahren hätten den abgestellten Schienenersatz-Bus von einer Haltestelle entwendet, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Spritztour ließen sie den Bus am Friedhof zurück.

Während der Fahrt hatten sie zudem einen weiteren Bus des Schienenersatzverkehrs gestreift, so dass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Schaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt. Beide Busse fielen aus, wodurch es Mittwochmorgen zu Verspätungen und Ausfällen kam. Die Polizei habe anhand von Spuren und Zeugenaussagen die drei teils polizeibekannten Tatverdächtigen ermitteln können.