Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Streitschlichtung: Streitende Nachbarn - Tausende Opfer jedes Jahr

Streitschlichtung

Streitende Nachbarn - Tausende Opfer jedes Jahr

Wenn die Hecke wuchert, der Bass wummert und Grillduft Streit entfacht, kann eine Nachbarschaft zur Nervenprobe werden. In Tausenden von Fällen geht so ein Streit sogar blutig aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wenn man ein paar wichtige Tipps im Kopf behält, können viele Streitigkeiten unter Nachbarn verhindert werden. (Symbolbild)
    Wenn man ein paar wichtige Tipps im Kopf behält, können viele Streitigkeiten unter Nachbarn verhindert werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

    Eine wuchernde Hecke, laute Musik und überfüllte Mülltonnen: Im vergangenen Jahr haben Nachbarn in Tausenden von Konflikten die Polizei eingeschaltet, es gab Verletzte und es verloren sogar Menschen ihr Leben. Insgesamt wurden 9.610 Menschen laut Innenministerium Opfer von Nachbarschaftskonflikten – das sind 8,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

    In sieben Fällen endete ein solcher Streit tödlich (2023: 10). Während die Zahl der Verletzten von 4.160 auf 3.994 sinkt, wird deutlich mehr beleidigt und gedroht. Rund 40 Prozent aller Betroffenen erleiden leichtere Körperverletzungen, fast ein Drittel fühlt sich bedroht.

    Dabei muss es in den meisten Fällen nicht zu einem folgenschweren Konflikt kommen, meinen Rechtsberater. «Ein Gespräch muss immer der erste Schritt sein», sagt Joachim Knöpfel, seit 47 Jahren Rechtsberater beim Deutschen Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung. «Es gibt nichts Schlimmeres als immaterielle Eigenheiten wie Lärm oder Gerüche, die sind oft gar nicht richtig greifbar.»

    Tausende Mal haben Streitigkeiten unter baden-württembergischen Nachbarn im vergangenen Jahr Opfer gefordert. (Symbolbild)
    Tausende Mal haben Streitigkeiten unter baden-württembergischen Nachbarn im vergangenen Jahr Opfer gefordert. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden