Brennende Fritteuse löst Feuerwehr-Einsatz auf Wasen aus

Wegen einer brennenden Fritteuse ist die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Cannstatter Volksfest ausgerückt. Das Feuer brach am Vormittag in der Küche eines Festzeltes aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes kurz nach Öffnung des Zeltes hätten sich erst wenige Besucher dort befunden. Einsatzkräfte stoppten vorübergehend den Einlass, verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.

Vor Ort anwesende Kräfte der Brandsicherheitswache begannen laut dem Sprecher sofort mit dem Löschen. Sie seien von Atemschutztrupps unterstützt worden. Die Feuerwehr habe die Fritteuse aus dem Zelt gebracht und den Brand nach rund einer Stunde unter anderem mit Hilfe von Löschdecken gestoppt. Nach Luftmessungen sei das Zelt schließlich wieder freigegeben worden. Die Brandursache war zunächst unklar.